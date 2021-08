Babette en Katja weer samen op tv in nieuw seizoen Jachtseizoen

In Jachtseizoen gaat StukTV, bestaande uit Giel de Winter, Stefan Jurriëns en Thomas van der Vlugt op zoek naar een ontsnapt BN’er-duo. Waar het ontsnapte duo - gekleed in feloranje overalls - zonder hulpmiddelen uit handen van de mannen moet zien te blijven, heeft StukTV een bus vol geavanceerde technologie, communicatiemiddelen en een drone.

De serie kreeg jarenlang miljoenen views op YouTube en is dit jaar voor het eerst te zien op tv. Andere duo’s die mee doen aan het programma zijn Bram Krikke en Herman den Blijker, Simon Keizer en Britt Dekker, Wendy van Dijk en Najib Amhali. In de eerste beelden die naar buiten zijn gebracht is al te zien hoe Katja Schuurman en Babette van Veen op de hielen worden gezeten door StukTV in de metro in Rotterdam.