Baantjer terug met Waldemar Torenstra in de hoofdrol

De serie speelt zich af in de roerige jaren tachtig, als het personage De Cock net rechercheur is geworden. De hoofdrol wordt vertolkt door Waldemar Torenstra. Tygo Gernandt speelt de rol van zijn vaste partner, Tonnie Montijn. Het idee voor de serie is afkomstig van Thijs en Peter Römer, de kleinzoon en zoon van Piet Römer, die de oude Baantjer in de oorspronkelijke reeks speelde.

Piet Römer als rechercheur De Cock in de oude serie Baantjer. © ANP Kippa

De nieuwe serie wordt voorafgegaan door een speelfilm die volgend jaar in de bioscoop te zien zal zijn. Thijs Römer heeft mede het scenario van de film geschreven. In de film stuiten De Cock en Montijn op een moordzaak die leidt naar een mogelijke aanslag tijdens de kroning van prinses Beatrix. Ze moeten alles op alles zetten om een drama op de kroningsdag te voorkomen.

,,Het is een enorme eer en tegelijkertijd een grote uitdaging om in de huid te kruipen van een van Nederlands meest bekende personages, inspecteur De Cock", zegt hoofdrolspeler Waldemar. Tygo Gernandt: ,,Ik kijk er enorm naar uit om met Waldemar dit detective duo te gaan spelen. Het verhaal speelt zich af in de jaren 80 maar het zal heel erg van nu voelen.”