AvroTros: Rossana Kluivert wilde niet reageren op reportage Opgelicht?!

Rossana Kluivert reageerde vanmorgen in De Telegraaf opnieuw op alle commotie die is ontstaan na een reportage van het AvroTros-programma Opgelicht?! , gepresenteerd door Jaap Jongbloed. Opgelicht?! besteedde aandacht aan mogelijke misstanden binnen Kluiverts organisatie Kluivert Dog Rescue Center op Curaçao, van de Kluivert Dog Rescue Foundation. Volgens Kluivert klopt het verhaal van het tv-programma niet. In het interview met De Telegraaf nodigt ze Jaap Jongbloed uit voor een gesprek. Ze zegt alles wat in de reportage wordt beweerd te kunnen weerleggen. ,,Ik denk dat hij flauwvalt als hij ziet wat er allemaal niet klopt van de uitzending.”

Hoor en wederhoor

AvroTros reageert: ,,Opgelicht?! heeft in haar uitzending aangetoond dat de Kluivert Dog Rescue Foundation bij herhaling een onjuiste en te rooskleurige weergave geeft van de prestaties van de stichting en het aantal honden dat door de stichting geholpen is. Hiermee wordt een misleidend beeld gegeven en worden donateurs structureel verkeerd voorgelicht.”



Volgens de omroep heeft Opgelicht?! voorafgaand aan het item gedegen onderzoek gedaan naar het functioneren van de foundation. ,,De redactie heeft daarnaast Rosanna Kluivert verschillende keren de kans gegeven om op camera te reageren. Hoor en wederhoor staan bij ons hoog in het vaandel en daarom hebben we de verklaring van de foundation en de antwoorden op onze vragen integraal online gezet. Alle betrokkenen hebben inmiddels hun kant van het verhaal belicht. Wat ons betreft is dit onderwerp hiermee voor nu afgesloten.”