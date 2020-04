AvroTros-programma Geheim van de Meester wint Amerikaanse tv-prijs

Het internationale festival beoordeelt onderscheidende televisieprogramma’s uit meer dan 50 verschillende landen. De aflevering die bekroond is, stond in het teken van het schilderij Wolken en Water van William Turner uit 1840. Het doek hangt in Museum de Fundatie. Het museum in Zwolle is de enige openbare collectie in Nederland die een olieverfschilderij van Turner bezit.



De award komt vanwege het coronavirus per post naar Nederland. Eigenlijk zou er een gala in Las Vegas zijn. Dat maakt de beloning niet minder mooi, vindt producent Marc Pos. ,,Het Geheim van de Meester is en blijft een heel bijzonder project, waarin we tijdloze inspirerende verhalen vertellen over geniale mensen van weleer. Om juist in deze tijden zo’n belangrijke erkenning te krijgen is een fijn gegeven. Het Geheim van de Meester-team is verguld met deze eer.”



In Het Geheim van de Meester gaat een team van experts aan de slag met het reconstrueren van meesterwerken uit de schilderkunst.