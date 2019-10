Avril Lavigne komt voor het eerst in jaren weer naar Nederland

De afgelopen jaren nam Avril een pauze omdat ze kampt met de ziekte van Lyme, maar nu gaat het stukken beter. Over haar worstelingen schreef ze haar zesde album Head Above Water en daarmee toert ze volgend jaar door Europa en Azië. Ze doet onder meer Brussel, Parijs, Berlijn en Wenen aan voordat ze naar landen als Japan en China afreist. Vorige maand trakteerde Avril haar Amerikaanse fans al op nummers van de vorig jaar verschenen plaat.



De optredens in de Verenigde Staten deden Avril goed. ,,Ik heb het echt gemist om op het podium te staan. Samen met jullie zingen heeft me zo gelukkig gemaakt en daarom ben ik nog enthousiaster om aan te kondigen dat ik internationaal ga met de Head Above Water Tour", aldus de zangeres van hits als Complicated, My Happy Ending en Girlfriend.



De kaartverkoop van het optreden in Amsterdam start vrijdagochtend. Van elk verkocht ticket voor haar Europese tournee gaat een deel naar The Avril Lavigne Foundation, haar organisatie die mensen met de ziekte van Lyme, ernstige ziekten of beperkingen ondersteunt.