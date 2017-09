Audrina Patridge na scheiding: Het is moeilijk, maar het gaat goed

De actrice postte gisteren een filmpje op Instagram van haar vijftien maanden oude dochtertje Kirra in een schattig geel jurkje met daarbij de boodschap: ,,Ik waardeer al jullie steun en berichtjes, dit is een moeilijke tijd maar we maken het goed."



Patridge, bekend van de realityserie The Hills, diende afgelopen woensdag na tien maanden huwelijk de scheidingspapieren in. De 32-jarige brunette voert als reden voor de scheiding een reeks van mishandelingen op. Zo zou Bohan haar eerder dit jaar hard hebben geduwd terwijl ze dochter Kirra in haar armen had. Ook zou haar man meerdere keren hebben gedreigd zelfmoord te plegen. Toen Bohan vorige week weer doordraaide, haalde Patridge de kinderbescherming erbij en vroeg ze een aantal dagen later een contactverbod aan, dat werd toegekend.