Astrid Joosten (64) getrouwd: ‘Dit is geen avontuurtje voor een of twee jaar’

,,Als je jong trouwt, ben je misschien heel verwachtingsvol met een portie naïviteit. In onze levensfase heb je van alles meegemaakt, je hebt bagage, mensenkennis, bent in balans", zegt de 2 voor 12-presentatrice over het huwelijk met Peters. ,,We we­ten dat dit geen gezellig avontuur­tje voor een of twee jaar is.”