Asjemenou! Radio 2-dj's willen Loeki de Leeuw terug op tv

Loeki de Leeuw onderbrak de STER-reclames tussen 1972 en 2004. Vaak ging er in de filmpjes iets mis waarbij Loeki steevast ‘asjemenou’ riep. In totaal zijn er meer dan zevenduizend filmpjes rond Loeki gemaakt.

Het leeuwtje was in de jaren tachtig mateloos populair; hij had onder meer zijn eigen cassettebandjes waarin hij avonturen beleefde. Hij is de naamgever van de Gouden Loeki, de prijs voor de beste reclamespot van het jaar. Een aantal originele Loeki-poppen is te zien in Beeld en Geluid in Hilversum.