Asjemenou! Loeki de Leeuw blijft ook na de sportzomer op televisie

Tot groot verdriet van Louise Geesink. De Hollandse reclame-icoon is oorspronkelijk een creatie van haar vader en filmproducent Joop Geesink die in 1984 overleed. Louise nam het werk vervolgens over. ,,Misschien is er behoefte aan bekende bakens in deze onrustige, verwarrende wereld”, zei Geesink twee jaar geleden tegen deze site .

Levensvatbaar

De nieuwe filmpjes worden niet langer geheel in de stopmotiontechniek gemaakt, maar ook deels digitaal. Dat drukt de kosten en zo is Loeki toch levensvatbaar, ook op langere termijn. Volgens de Ster zijn de reacties op het teruggekeerde icoon ronduit positief. ,,Ik zie tweets voorbijkomen dat Loeki het leukste is van het hele EK. Dat geeft het sentiment goed weer”, zegt een woordvoerder. Of er in elk reclameblok ook een flits van Loeki te zien zal zijn, is nog niet duidelijk. ,,Op dit moment hebben we nog niet genoeg filmpjes. We onderzoeken nog wat de kijker wil, of die wel zit te wachten op Loeki in elk reclameblok.”



Twee jaar geleden keerde Loeki al eens eenmalig terug op tv na een actie van NPO Radio 2. Na een oproep om de reclameleeuw terug te brengen op tv, kwamen er zo’n 20.000 handtekeningen binnen.