Asia Argento beschuldigt regisseur ‘The Fast and the Furious’ van seksueel misbruik

De 45-jarige actrice en regisseuse was een van de eersten die het seksueel misbruik door de invloedrijke producent Harvey Weinstein aan de kaak stelde. In 2017 maakte ze bekend dat hij haar in 1997 verkrachtte, toen ze 21 jaar was.

,,Het is de eerste keer dat ik spreek over Cohen’’, zegt Argento vrijdag in de Corriere. ,,Hij heeft me misbruikt door me GHB te geven. Toen wist ik niet echt wat dat was. Ik werd ‘s ochtends naakt wakker in zijn bed.’’ De actrice zegt dat ze in eerste instantie niet begreep wat er met haar was gebeurd maar later meer leerde over GHB, dat vaker als verkrachtingsdrug is gebruikt.