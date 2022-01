Artiesten annuleren massaal voorstellingen: ‘Het is niet rendabel’

Wie voor de komende dagen of weken kaartjes had voor Nick & Simon, Fred van Leer, Sanne Wallis de Vries, Richard Groenendijk, de 3JS, Soldaat van Oranje, Tina - de Tina Tuner Musical of nog vele andere voorstellingen, kan die weer opbergen. Bovenop de stapel vouchers die er (misschien) al lag van eerdere momenten in de coronapandemie. Het is voor hen niet rendabel om nu weer op te treden onder de huidige regels.