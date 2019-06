Art Rooijakkers begint aan zomertalkshow: ‘Ik ben geen Jeroen, Eva of Matthijs’

Een doordeweekse dag in Amsterdam. In restaurant De Plantage, op steenworp afstand van de studio waar Zomer Met Art straks wordt opgenomen, roffelt Art Rooijakkers met de handen op tafel. ,,We gaan beginnen’’, zegt hij met een grote grijns.



Zo, met die roffel en die woorden, wordt er vanavond dus niet begonnen aan het nieuwe zomeravondprogramma van RTL4. Simpelweg, omdat er geen stamtafel ís. ,,Die wilde ik niet’’, verklaart Rooijakkers. ,,Omdat het al bestaat. Jeroen Pauw is ongeëvenaard, Eva doet het hartstikke goed, Matthijs van Nieuwkerk is de koning. Dan is het toch leuk en interessant om het op een andere manier te proberen?’’ Zomer Met Art wordt, sinds zijn overstap van AvroTros vorig jaar, zijn derde programma bij RTL 4 na de spelshow Praat Nederlands Met Me en Iedereen Had Het Erover.