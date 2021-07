Arno Lubbinge: ‘Twee kopjes koffie en veel water’

Augustus 1995. Het is één dag voordat SBS6 in de lucht gaat als nieuwe commerciële zender. De eerste uitzending van Hart van Nederland is aanstaande. De jonge video-editor Arno Lubbinge werkt aan een item als hij op de gang een collega in paniek hoort roepen: ,,We zijn de voice-over vergeten.”

Arno Lubbinge (45) bedenkt zich niet en steekt zijn hand op. ,,Kan ik een stemtest doen?” Het is het begin van een lange loopbaan als stemacteur en voice-over. ,,Van het een kwam het ander. Er was niet veel geld, er waren amper kijkers. Ik kon me in de luwte ontwikkelen. Ik keek om me heen, sprak met coaches, heb zangles genomen, deed cursussen”, kijkt Lubbinge terug.

Hij is inmiddels al jarenlang de vaste voice-over bij Hart van Nederland, VT Wonen, De Grote Verbouwing en De Grote Verhuizing. ,,Ik probeer altijd iets van gevoel mee te geven aan een verhaal. Kijk, verslaggevers maken de tekst, zij geven je een stuk papier en zeggen tegelijk: zorg dat je het niet opleest. Voor mij is het dan de kunst de woorden los te krijgen van het papier en te brengen alsof het de mijne zijn. Uiteraard verdiep ik me in het onderwerp. Gaat het over de toeslagenaffaire dan wil ik begrijpen wat dat met gezinnen doet, zodat de kijker het óók kan begrijpen.”

Hij past goed op zijn stem. ,,Schreeuwen bij een concert doe ik niet. Met roken ben ik allang gestopt, drinken doe ik ook niet en ik beperk me tot twee kopjes koffie per dag. Anders wordt je mond zo plakkerig. Veel water drinken, dat is goed.”

Honderden items heeft Lubbinge inmiddels ingesproken. Zijn stem is uit duizenden te herkennen. Maar wie denkt dat de hele bakkerij opkijkt als hij een halfje bruin bestelt, heeft het mis. ,,Ik ben in al die jaren precies één keer herkend aan mijn stem. Dat was nota bene bij RTL. Ik was daar op uitnodiging van een regisseur om te zien hoe zij daar werken aan de achterkant. Toen ik me bij de balie meldde zei de receptioniste: ,,Mag ik u vragen: bent u een bekende stem?”

Lubbinge, die vanaf maandag twee weken invalt als nieuwslezer in de ochtend bij Radio 538, houdt van de variatie. ,,Soms zeggen mensen: ‘Je doet dit nu zo lang, ben je het niet zat?’ Nee dus. Ik hou van het vertellen van verhalen en het overbrengen van emoties. Je bent met nieuws bezig dus telkens met andere dingen. Saai is het nooit.”