Armin van Buuren lanceert zomerse track

,,Dat was vorig jaar mei", vertelt Armin. ,,We hebben toen samen twee tracks gemaakt. Daar zat Therapy overigens niet tussen, die stuurde hij later op. We hadden een onwijze klik en hebben contact gehouden."

Koningsdag

Een drukke zomer wordt het in ieder geval voor Armin. Hij heeft weer zijn eigen residentie in Ibiza met Sunnery James & Ryan Marciano en heeft shows verspreid over de hele wereld in zijn agenda staan. De dj slaat daarbij Nederland niet over.

Volgende week is de Leidenaar te zien op Koningsdag in Oldenzaal, Groningen en Breda en in juni is Armin een van de artiesten die optreedt tijdens The Flying Dutch. Meer Nederlandse optredens zitten er niet in. ,,Ik wil niet te vaak in Nederland optreden. Het moet speciaal blijven anders komen de mensen niet meer."