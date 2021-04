Armin en Duncan met The Streamers bij Paleis Noordeinde

Armin en Duncan zijn geen onbekende gezichten voor de Oranjes. Zo trad de dj op bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013 en werd Duncan na het winnen van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv in 2019 uitgenodigd voor de jaarlijkse uitblinkerslunch op het paleis.

Armin kijkt uit naar het optreden op Koningsdag. ,,Ik heb natuurlijk ook gezien wat The Streamers in korte tijd hebben losgemaakt in Nederland en ben dan ook vereerd dat de band mij heeft uitgenodigd. Samen met deze artiesten Koningsdag afsluiten op Paleis Noordeinde is natuurlijk iets waar je bij wil zijn. We gaan een klein beetje muziekgeschiedenis schrijven”, aldus de dj.

The Streamers, bestaande uit onder anderen Guus Meeuwis, Davina Michelle, Maan en Nick & Simon, treden op Koningsdag op vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen. Willem-Alexander en zijn gezin, die 27 april aftrappen in Eindhoven, zullen in ieder geval bij de repetities van de groep aanwezig zijn. De livestream van het concert is gratis.