Arjen Robben 'verandert' voor even in Johan Cruijff

Arjen Robben zal voor even in Johan Cruijff veranderen. De voetballer van Bayern München heeft zijn medewerking toegezegd om op 29 mei te transformeren in een levend standbeeld van Cruijff. Dat gebeurt in het kader van de KWF Kankerbestrijding.

Robben zal op het Waagplein in Alkmaar anderhalf uur te zien zijn als Cruijff die twee jaar geleden aan longkanker overleed. Vanaf dat plein presenteert Caroline Tensen de live tv-show ‘Nederland staat op tegen kanker’.

,,Ook in mijn directe omgeving zijn verschillende mensen getroffen door deze vreselijke ziekte", stelt Robben. ,,Daarmee komt het dichtbij. Ik ben blij dat ik op deze manier nu iets kan betekenen voor KWF Kankerbestrijding. Als zoveel mogelijk mensen donateur worden, dan kunnen we een doorbraak in kankeronderzoek mogelijk maken.”

Behalve Robben transformeren ook presentatrice Anita Witzier en Peter R. de Vries die dag in levende standbeelden. De Vries verandert in Antoni van Leeuwenhoek, de ontdekker van de microscoop. ,,Een eervolle rol; hij is een van de grootste Nederlanders ooit. Als je even in zijn schoenen mag staan, is dat heel bijzonder.”

Witzier kruipt in de huid van Koningin Wilhelmina. Zij richtte in 1949 KWF Kankerbestrijding op met het ‘Nationaal Geschenk’ van 2 miljoen gulden, dat zij voor haar Gouden Regeringsjubileum ontving. Sindsdien is de overlevingskans van 25% gestegen naar 64%. ,,Koningin Wilhelmina heeft in ons land een geweldig startschot gegeven om kankeronderzoek mogelijk te maken en blijvend op de kaart te zetten. Ik ben benieuwd hoe het is om levend standbeeld te zijn: 1,5 uur stilstaan op een plein met duizenden mensen, dat kan nog best wel eens lastig worden daar in Alkmaar.”

In Alkmaar zijn zullen Caro Emerald, Gerard Joling, Maan en Romy Monteiro optreden. Marlijn Weerdenburg, Ruud Feltkamp, René Froger, Bert van Leeuwen en Koert-Jan de Bruijn komen in actie tijdens de sponsorloop Rennen tegen kanker.