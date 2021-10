Arjen Lubach openhartig over gezwel in schildklier: ‘Ik dacht: nu ben ik aan de beurt’

Gisteren vierde Arjen Lubach zijn 42ste verjaardag, een bijzondere dag voor de humorist. ,,Mijn moeder is toen doodgegaan. Ik was 12 jaar en zij was 41", vertelde hij vanavond aan Özcan Akyol in het Omroep MAX-programma Sterren op het Doek. Maar de onzekerheid was er wel op zijn 41ste levensjaar. ,,In februari had ik een gezwel in mijn schildklier, dat mogelijk kwaadaardig was. Er kwam opeens een grote bobbel en toen heb ik allerlei onderzoeken doorgemaakt.”



Een aantal maanden leefde de geboren Groninger ‘in angst dat het iets heel ernstigs was’. Uiteindelijk ging hij onder het mes. ,,Mijn halve schildklier is eruit gehaald. Het bleek uiteindelijk goedaardig te zijn, dus dat is goed afgelopen, ondanks wat complicaties na de operatie.” Er was nog een bizar toeval, vertelde Lubach. ,,De dag dat de punctie-uitslag kwam en bleek dat er een gezwel zat, had ik op de dag af dezelfde leeftijd als mijn moeder had toen zij hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was.”