Arjen Lubach en Merol staan in finale Vlaamse versie Slimste mens

Marieke Elsinga appte vriend na zes dagen escape room: ‘Ik wil gewoon tegen je aan liggen’

Marieke Elsinga kan haar kat Kiki weer in de armen sluiten. Dat is het eerste wat de Qmusic-dj gaat doen, nadat haar leven zeven dagen in het teken stond van de Q-escape room. Ze kwam samen met haar collega’s Bram Krikke, Domien Verschuuren en Mattie Valk vanochtend na 140 uur opgesloten te hebben gezeten vrij. ,,Ik hoop dat we tijdens de lockdown iets van gezelligheid hebben kunnen bieden.”

21 december