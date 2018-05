Arjan Ederveen: Soms zit ik te janken in auto

In het tv-programma Volle Zalen vertelt Ederveen: ,,Soms zit ik te janken in de auto als zij zich ongelukkig voelt en verdrietig is. Als ze zegt 'ik mis mijn man en de kinderen, er zijn alleen maar oude mensen om me heen.'''

Ook zegt hij 'in de pubertijd van de oude dag te zijn aanbeland' en dat hij niet zoveel energie meer heeft als voorheen. Dat heeft gevolgen voor zijn werk als acteur, vertelt hij aan Cornald Maas. ,,Ik wil niet echt hele lange tournees meer doen, niet een voorstelling tachtig of honderdtwintig keer spelen. Als je in zo'n grote musical zit moet je zes keer per week spelen, daar heb ik geen zin meer in.''

Voldoening

Ederveen speelt nu samen met het duo Plien & Bianca in de voorstelling Selma Ann Louis van regisseur Pieter Kramer. Intussen werkt hij met vriend en acteur Jack Wouterse aan een derde theaterstuk dat gaat over thema's als aftakeling, verlies en zingeving. Tussen de bedrijven door is Ederveen te vinden in zijn huis in Friesland waar hij werkt op het land. Dat laatste geeft hem uiteindelijk meer voldoening dan een voorstelling, zegt hij. ,,Diep in mijn hart ben ik er trotser op wat ik hier heb bereikt, dan al die musicals en voorstellingen met alle toeters en bellen. Dat je van een drollenweiland weer natuur kan maken, vind ik geweldig. Ik sta er met open mond naar te kijken, elke keer weer.''