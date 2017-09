Arjan Ederveen: Een hond geeft ritme in mijn bestaan

Dit was het plan: voor deze hondenspecial zouden we met Arjan Ederveen (61) en zijn honden Blaf en Maggy wandelen tijdens het interview en praten over de beesten, de liefde van Ederveen voor honden en zijn verdere leven en werk.

Dit is de realiteit: al een uur lang zitten we aan Ederveens Amsterdamse keukentafel en niemand maakt aanstalten om naar buiten te gaan. Ederveen niet, Blaf en Maggy nog minder. Ze liggen met de hoofden op de schoot van hun baas.

Het is hondenweer. Het stormt; fietsen, scooters, zelfs motoren waaien om op de gracht waar de auteur/acteur woont. Ederveen: ,,Dan willen ze eigenlijk gewoon niet naar buiten. Ja, vijf minuten, om het hoognodige te doen. En dan weer lekker naar binnen.’’

Waarom houdt u zo van honden?

,,Een hond geeft ritme in mijn bestaan. Ze is mijn beste vriend, ik deel er alles mee. En ik vind het fijn om te zorgen. We hebben geen kinderen, hè. Mijn vriend en ik hebben het er wel over gehad, maar het was niet belangrijk genoeg voor ons.



,,Ik ben een dierenmens en plantenmens. Meer dan een mensenmens. Het zal een afwijking in mijn hoofd zijn. Mensen hebben altijd hun mening klaar, daar ben ik niet goed in. Een hond is onvoorwaardelijk trouw. Het is heel duidelijk; ik ben de baas. Als ik nee zeg, is het nee. Als ik tegen jou nee zeg, vraag je waarom ik dat doe. En dan moet ik een goede reden hebben, of een slechte reden. Er is in ieder geval gedoe. Dat heb je met een hond niet.’’

Volledig scherm © Jeroen Hofman

Zit het ’m vooral in trouw?

,,Het is vooral dat honden geen vragen stellen.”

Ah, dan vindt u zo’n vraaggesprek als dit waarschijnlijk niet fijn.

Volledig scherm © Jeroen Hofman Beslist: ,,Nee en daarom wordt er ook niet vaker dan één keer per maand geïnterviewd.’’



Gulle lach. Dan: ,,Nee hoor, ik vind dit niet vervelend. Echt niet. Maar al dat gepraat, al dat gereutel, ik hou er niet van. Daarom heb ik de televisie ook de deur uitgegooid. Hou op, wat een onzin, doe ’m weg! Je frustreert jezelf alleen maar door die overvloed aan informatie die je binnenkrijgt en waar je niets mee kunt. Het is genoeg! Pak een stoel, ga voor het raam zitten, kijk naar buiten!’’



Daarna dwaalt het gesprek ver van de honden af. Ederveen zet een nieuwe kop ‘kinderkoffie’ (‘oploskoffie met warme melk, zo drink ik ’m het liefst’) en praat over het begin van zijn relatie met Howie, de Amerikaan die al 27 jaar zijn partner is. ,,Ik heb hem ontmoet in de Roxy, in het uitgaansleven dus. Het was meteen bal. Ik zag hem op de dansvloer op en neer springen en dacht: bingo!’’

Weet u nog welke muziek er werd gedraaid?

,,Nee, maar nog wel wat hij droeg: een roze T-shirt zonder mouwen met glitters.’’

Droeg u zulke kleding zelf ook?

,,Nee, ik was niet zo van de bling-bling. Hij meer, nog steeds. Ik vind het nooit zo belangrijk wat ik draag. Ik trek het liefst onopvallende kleren aan. Ik heb ook niets met al die feesten waarbij je je moet verkleden; dat je naar een leerfeest moet, of een fetisjfeest, een discofeest. Vreselijk. Als er een dresscode is, ga ik niet.

,,Terwijl, als ik toneelspeel, is het uiterlijk natuurlijk extreem belangrijk bij het neerzetten van het karakter. Maar ik ga me dus niet in mijn vrije tijd ook nog eens verkleden. Vroeger wel, hoor.’’

Ook die feesten met leer en fetisj als thema?

,,Ik heb het allemaal gezien. En gedaan.’’

Wanneer bent u daarmee gestopt?

,,Toen ik ouder werd vond ik het niet meer zo leuk.’’

Vanaf het moment dat u een relatie kreeg met uw huidige vriend?

,,We zijn nooit samen uit geweest, nee. Dat leek ons niet zo verstandig.’’

Z’n telefoon gaat; video-oproep van een vriend vanaf Schiphol, waar de storm het vluchtschema flink in de war schopt. Ederveen beantwoordt de oproep met de woorden: ,,Ik zit in een interview- situatiegesprek.’’ De vriend: ,,Ik zit in een vertragingssituatie.’’ Een kort gesprek volgt. Daarna staat Ederveen op. ,,Even plassen.’’ Vlak voor hij het toilet bezoekt, zegt hij nog: ,,We zijn al een uur aan het praten.’’

Terug aan tafel: Wat bedoelt u daar eigenlijk mee?

,,Dat het mooi is geweest. Ik moet zo ook nog naar de fotograaf.’’

Vindt u het vervelend dat het gesprek over persoonlijke zaken gaat?

,,Nee, ik vind alleen dat ik al heel goede dingen heb gezegd.’’

Ik wil zo graag nog weten wat u bedoelde met dat het u en uw vriend onverstandig leek samen uit te gaan.

,,Dat is niet leuk. Wij hebben een vrije relatie, zijn niet monogaam in onze seksuele belevenissen. Dat vind ik heel fijn en prettig. Maar ik ben niet van: we halen er eentje bij en doen het met z’n drieën. Ik hoef ook niet te weten wat hij uitspookt. Dan komt er allemaal jaloezie naar boven en dat is geen prettige emotie.’’

Is dat ook de reden waarom hij apart woont? Weliswaar op de verdieping boven u, maar toch?

,,Nee, dat heeft daar niets mee te maken.’’

Dus het komt weleens voor dat u een andere man bij hem de deur uit ziet wandelen ’s morgens?

,,Dat doen we niet hier. Nee!’’

Volledig scherm © Jeroen Hofman

Heeft u het gevoel dat…

Bars: ,,Ik wil ook eens iets aan jou vragen: mag ik het verhaal lezen voor publicatie?’’

Ja, om eventuele feitelijke onjuistheden recht te zetten.

,,Feiten, hm. Dus als ik zeg: wat heeft de seksuele relatie met mijn vriend met jullie hondennummer te maken - of moet ik dat nu al zeggen?’’

Dan zeg ik: we hebben vooraf afgesproken ook over andere zaken te praten. Maar als u een onderwerp vervelend vindt om te bespreken, dan houden we erover op.

,,Nee joh, dat valt wel mee. Ik heb alleen mijn twijfels over wat ik over de seks zeg. Maar als ik vooraf even kan zien hoe je het gebruikt, in welke context, dan vind ik het waarschijnlijk goed.’’

De witte hond, Blaf, is van hemzelf. Maggy is van zijn moeder, maar woont bij Ederveen sinds zij twee jaar geleden in een verzorgingshuis ging wonen. ,,Ze dementeert en is minder eenzaam nu. Verder gaat het met ups en downs. Sommige momenten weet ze niet waarom ze daar zit, andere keren zegt ze: het is goed zo, ik word goed verzorgd.

,,Ze heeft altijd honden om zich heen gehad, ik vind het heel erg dat ze die nu niet meer heeft. Het ging echt niet meer toen ze nog thuis woonde. Ze liet ’s morgens drie keer de hond uit en de rest van de dag helemaal niet meer. Gaf haar veel te veel eten of juist helemaal niet. Als ik haar opzoek, neem ik de honden altijd mee. Dat vindt ze prachtig.’’

Quote Het was meteen bal. Ik zag hem op de dansvloer op en neer springen en dacht: bingo! Over zijn relatie met Howie

Is het niet veel werk, twee honden?

,,Je moet twee keer zo vaak bukken om die drollen in een plastic zak te stoppen. Anders heb je zo ruzie met de buren. Drollenterreur! Je krijgt soms al commentaar als de hond op straat plast. Wat moet je ermee? Als de hond keurig in de goot kakt, ga ik het niet opruimen. Maar dat krijg je dan ook direct te horen. Ach, ik zeg weinig terug.’’

Ederveens moeder woont nog altijd op de Utrechtse Heuvelrug, waar Maggy in haar jonge jaren door de bossen zwierf voordat ze werd opgenomen in een asiel. ,,In Friesland, waar ik ook een huis heb, bijt ze de konijnen dood. Hier in Amsterdam pakt ze de muizen en de ratten van de straat. Die pak ik van haar af, maar dan is het al te laat. Ze is echt een professional. Dan stop ik mijn hand in een poepzak, pak de rat bij de staart en gooi ’m in de vuilnisbak. Niet leuk, echt heel vervelend! Maar straffen heeft geen zin. Ze is alleen maar trots en blij dat ze dat kan.

,,Als je goed kijkt, zie je dat de rat eigenlijk een prachtig knaagdier is. Met een mooie, glanzende vacht.’’

Heeft u nooit overwogen de stad uit te gaan? U had ook boswachter in Drenthe kunnen worden.

,,Ik denk dat ik daar uiteindelijk toch ongelukkig was geworden, omdat ik een mens ben en om moet gaan met mijn soortgenoten. We zijn toch kuddedieren. Als je je daar tegen verzet, word je een heel erg zonderling figuur, dan maak je het jezelf wel erg moeilijk.

Had u deze heel concrete gedachten al toen u een studie koos?

Quote Ik speel zelf niet meer mee, ben er alleen nog bij betrokken als schrijver. Ik trek het niet meer, geestelijk ,,Nee, natuurlijk niet. Dat zijn zaken waar je achter komt als je ouder wordt; hoe je in elkaar zit. Je moet ontdekken waar je kracht ligt. Iedereen wordt geboren met een talent en een kracht. En leren omgaan met je handicaps en proberen daar iets positiefs van te maken. Dat moet je leren. Ik heb altijd de ambitie gehad om toneel te spelen. Ik heb ontzettend veel verschillende dingen gedaan. Moeilijke kunstfilms, megamusicals, heel commerciële kinderfilms, heel kleine, artistieke producties.’’ Schreeuwend: ,,Omdat ik het zo leuk vond! En ik heb het allemaal zelf opgetypt en geschreven. Best knap voor iemand die dyslectisch is. Ik heb altijd het gevoel dat ik er harder voor heb moeten werken.’’



Misschien daarom ook wil hij nog maar halve jaren werken. En niet meer op tournee. De wintermaanden brengt hij met Howie door in India, waar ze wandelen, zwemmen, lekker eten, yogaën, Netflixen. Of zoals Ederveen dat noemt, in zijn onnavolgbare vocabulaire: pensionatoën.



,,Ik ben nu bezig met de reprise van de Woef Side Story (zie kader) en dat vind ik geweldig. Ik speel zelf niet meer mee, ben er alleen nog bij betrokken als schrijver. Ik trek het niet meer, geestelijk. Ik heb geen zin meer om een halfjaar achter elkaar toneel te spelen en in die toerbus te zitten, het maakt me ongelukkig.

,,Heen ging ik al nooit met de bus, omdat je dan extra vroeg moet vertrekken vanwege de filé-Overflakkee. In de trein is het ook veel fijner. Ik reis altijd tweede klas, omdat je dan veel leukere mensen ziet. De eerste klas is toch een beetje saai.’’

Maar dan bent u dus wel graag onder de mensen?

,,O ja, ik vind het heerlijk om naar mensen te kijken. Op vakantie ook: ik ga liever naar een park of een markt dan naar een oud gebouw.’’

Ederveen begrijpt ook goed dat de monumenten in de Amsterdamse binnenstad hordes toeristen trekken. ,,Maar ze lopen allemaal voor mijn huis langs, van het Centraal Station naar de Jordaan. Rolkofferterreur!’’

Het is toch uw eigen keuze geweest hier te gaan wonen?

,,Klopt. Maar ik heb dus ook dat huis in Friesland, ik heb het geluk dat ik hier een tuin heb en met tien minuten sta ik op het Centraal Station en rij ik de stad uit. Maar het is hier wel heel druk, door alle toeristen. Dat is echt een probleem.’’

Is dat het enige probleem? Je hoort steeds vaker dat Amsterdam allang niet meer de homovriendelijke stad is die het ooit was.

,,Ik merk zelf niet dat het meer is dan vroeger, ik word gediscrimineerd op sommige momenten. Als ik fiets of over straat loop, hoor ik vaak ‘vuile homo’. Een bepaald soort mensen roept dat.’’

Wie dan?

,,Het zijn meestel Ma - eh, eh - hoe noem je ze, randgroepjongeren, mensen die er anders over denken. Ik ga het niet zeggen ook.’’

U was op weg om het woord Marokkanen te gebruiken.

,,Ja, maar dat is zo makkelijk. Ik ga het niet doen. Maar het gebeurt, het wordt tegen me gezegd en ik weet niet of het meer wordt.

,,Ik vond wel heel opvallend dat bij de laatste Gay Pride het hele gay-gedeelte een beetje leek weggedrongen. Het is meer een beetje een carnavalachtige feestdag, er vaart zelfs een hele heteroboot mee. Niks mis mee, maar het is nogal een verschuiving van die hele BLSO-gemeenschap. Of hoe zeg je dat ook alweer?’’

De LGBT-gemeenschap, waar lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders onder vallen. Grijnzend: ,,Ik noem het altijd de BLT-gemeenschap, vanwege dat broodje, weet je wel. Maar die mensen hebben jarenlang voor erkenning gevochten en die Gay Pride is echt hun ding. Dat het zo wegschuift bij het originele idee, dat vind ik vreemd.’’

Dat is bijna een mening.

,,Ik weet niet of het goed is, of slecht. Het valt me gewoon op.’’ Lachend: ,,Pas op hoor!’’