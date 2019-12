Arijan 'Adje' van Bavel keert terug met eigen YouTube-serie

In Het kratje van Adje gaat hij elke aflevering een uitdaging uit zijn kratje aan om te bewijzen dat Adje geen watje is. ,,Het idee ontstond met een aantal vrienden. We hebben in de zomer een aantal proefafleveringen gemaakt. Het mooie is dat ik niet weet wat mij te wachten staat. De crew heeft iets bedacht en ik mag het uitvoeren", aldus Van Bavel.



Ondanks dat hij al tien jaar niet meer te zien is als Adje, zit zijn typetje nog vers in het geheugen. ,,Ik word op straat nog dagelijks aangesproken als Adje, dus mensen zijn het zeker niet vergeten. Wat geestig is, is dat je op straat in je 'Adje-pak' weer als vanouds wordt herkend en men op de foto wil. Maar het allerleukste is dat mensen ook de uitdaging uit het kratje met mij aan willen gaan."