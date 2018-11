Arie Luyendyk jr. krijgt kindje met The Bachelor-kandidate

,,Ik had een soort gevoel dat ik zwanger zou kunnen zijn’’, zegt de 26-jarige Burnham. ,,Dus mijn vriend stelde voor een zwangerschapstest te doen. Arie kwam met de test in zijn handen en tranen in zijn ogen. Hij zei: je bent zwanger.’’

De in Den Bosch geboren hunk was eerder verloofd met een andere kandidate, Becca. In de finale van het populaire datingprogramma, kwam hij terug op zijn besluit en verbrak hij de verloving. Arie vloog naar Lauren om te kijken of zij hem terug wilde. De twee zijn sinds maart verloofd. Volgens Us Weekly trouwen ze in januari op Hawaii.