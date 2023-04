Ariana Grande reageert op bezorgde fans die haar ‘ongezond dun’ vinden

Ariana Grande heeft in een TikTok-video gereageerd op fans die hun bezorgdheid hebben geuit over haar lichaam. De 29-jarige zangeres zou volgens die fans ongezond dun zijn.

,,Ik vind dit niet leuk en ik kan dit niet goed, maar ik wil toch even reageren op de bezorgdheid die er is over mijn lichaam, en wat het betekent voor een mens, met een lichaam dat zo van dichtbij gevolgd wordt", reageert Grande in een filmpje voor haar 31,5 miljoen volgers op TikTok. ,,Ik vind dat we wat voorzichtiger moeten zijn en ons minder comfortabel moeten voelen in het commentaar geven op mensen hun lichaam.”

,,Of het nu goed of niet is, ongezond, gezond, dik, dun, sexy of niet. We zouden dat niet zo vaak mogen doen", vervolgt ze. ,,Er zijn verschillende soorten mooi en gezond. En persoonlijk, het lichaam waar jullie mijn huidige lijf mee vergelijken, was de ongezondste versie ervan. Ik zat aan de antidepressiva, ik dronk erbovenop en ik at slecht. Ik zat op het slechtste punt in mijn leven, toen mijn lichaam er volgens jullie gezond uitzag. Dat was niet zo. Ik moet dat eigenlijk niet uitleggen, maar het is misschien goed dat ik dat doe, dat ik nu kwetsbaarheid toon.”

Ze sluit af met: ,,Je weet ook nooit wat iemand meemaakt. Of ze eraan aan het werken zijn of niet, of ze ondersteuning hebben of niet. Dat weet je niet. Dus wees lief voor elkaar, en jezelf. Je bent mooi, en het maakt niet uit hoe je eruitziet.”



De boodschap van Grande slaat aan. Het filmpje is inmiddels een slordige 57 miljoen keer bekeken. Bijna 11 miljoen mensen drukten op het like-knopje.

