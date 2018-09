Ariana Grande eert overleden ex Mac Miller met foto op Instagram

De afbeelding van haar gisteren overleden maatje, die geen bijschrift kreeg, verzamelde op Instagram binnen korte tijd ruim twee miljoen likes.



Ariana's 127 miljoen volgers kunnen geen reacties bij de foto plaatsen, aangezien Grande die mogelijkheid op haar profiel gisteren uitzette. Vermoedelijk deed ze dat vanwege de talloze kritische reacties bij haar vorige bericht. Daarin gaven mensen haar de schuld van Millers dood, vermoedelijk het gevolg van een overdosis drugs.



Het stel ging afgelopen mei na een relatie van bijna twee jaar uit elkaar. Miller kwam meermaals in het nieuws vanwege zijn overmatige drankgebruik, dat volgens critici het gevolg was van de breuk. De zangeres, inmiddels verloofd met komiek Pete Davidson, zou hem in de steek hebben gelaten en niet genoeg hebben gedaan om hem van de drank af te krijgen.



Grande zelf vindt dat onzin, liet ze eerder weten toen ze kritiek kreeg nadat Miller met drank op achter het stuur was betrapt. ,,Ik ben geen babysitter of moeder en geen enkele vrouw moet het gevoel hebben dat ze dat moet zijn'', twitterde ze.



,,Ik heb voor hem gezorgd, geprobeerd te helpen bij het nuchter worden en gebeden voor zijn gesteldheid'', vervolgde ze. ,,En dat blijf ik altijd doen, maar een vrouw de schuld geven als een man zijn zaken niet op een rij heeft is echt een probleem.''