'Aretha Franklin keek uit naar biopic'

Harvey Mason jr. sprak vorige week nog met The Queen of Soul over het project.

,,Ze had er veel zin in en was heel optimistisch over de film, en heel betrokken", vertelt Harvey. ,,We hebben urenlang gesproken over haar leven, hoe ze opgegroeid is, maar ook over muziek, politiek, relaties. Vandaag is natuurlijk een verdrietige dag, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we haar kunnen eren met deze film."