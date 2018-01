Arctic Monkeys naar Best Kept Secret en Rock Werchter

Best Kept Secret vindt dit jaar plaats op 8, 9 en 10 juni. Eerder werd de komst van onder meer LCD Soundsystem en The National aangekondigd. Arctic Monkeys is de derde headliner van Best Kept Secret. Later maandag worden er meer namen aan de line-up toegevoegd.



Rock Werchter, dat plaatsheeft van 5 tot 8 juli, heeft onder meer Queens of the Stone Age, Pearl Jam, Snow Patrol en Gorillaz al op het affiche. De kaartverkoop voor beide festivals is al begonnen.