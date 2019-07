Arbiter Gözübüyük vraagt schrijver Robert Vuijsje boek over hem te maken

Er is een boek in de maak over de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Dat onthulde schrijver Robert Vuijsje gisteravond in Onze Man in Deventer op NPO Radio 1. De 33-jarige arbiter benaderde Vuijsje zelf met het verzoek om een boek over hem te maken.

,,Ik ben deze week begonnen aan een nieuwe non-fictie boek", onthulde Robert Vuijsje gisteravond op bezoek bij Özcan Akyol in het radioprogramma Onze Man in Deventer. ,,Het wordt een boek dat ik samen maak met Serdar Gözübüyük, de enige niet-autochtone scheidsrechter van Nederland.” Vuijsje gaf aan dat het niet een boek wordt met allemaal sleaze and dirt, zoals de laatste tijd vaker gebeurt bij voetbalboeken.

Gözübüyük vroeg de schrijver of hij een boek over hem wilde maken. ,,Hij verwacht komend seizoen de jongste scheidsrechter in de Champions League te worden. Hij was al de jongste scheidsrechter in de Eredivisie en hij heeft een interessant verhaal.”

Afkomst