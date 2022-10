April Darby wordt eerste Amneris van kleur in nieuwe versie Aida

klachtenregen Ongeloof bij bezoekers Ziggo Dome na ‘snoeihard’ concert: 'Zelfs met oordoppen een marteling’

Het concert van de Britse rockband Placebo in de Ziggo Dome heeft op sociale media een stortvloed aan klachten veroorzaakt. Bezoekers klagen steen en been over het bulderende geluid en sommigen stellen met suizende oren te zijn weggegaan. De Ziggo Dome betreurt in een reactie op Twitter de grote hoeveelheid klachten, maar benadrukt dat het concert onder de gestelde geluidsnorm is gebleven.

28 oktober