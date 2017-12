Appie wint prijs meest irritante reclame van het jaar

De Buik Billen Bonus-reclame van Albert Heijn is volgens het Nederlands publiek de meest irritante reclame van dit jaar. Radar-presentatrice Antoinette Hertsenberg reikte de Loden Leeuw gisteren uit aan acteur Davy Eduard King, die zich in het spotje midden in een vestiging van Albert Heijn strak traint.