Antoon heeft voor de vierde keer een topweek en Harry Styles haalt top 3 met nieuwe hit

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 9 april. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 9 zittenblijvers, 13 stijgers en 14 zakkers.

32 (13) ABCDEFU- Gayle

Gayle maakt deze week een bijzondere uitglijder in de Top 40. De 18-jarige zangeres uit Dallas, Texas, stond twee weken geleden nog op nummer 5. Vorige week leverde ze 8 plaatsen in waar ABCDEFU nu nóg eens 19 plekken zakt. In de afgelopen tien jaar zijn er maar drie andere Top 40-hits te vinden die zo snel naar beneden vielen. De meest recente was Merry Christmas van Elton John en Ed Sheeran die in de eerste week van dit jaar 30 plekken zakte.



Gayle gaat deze week van 13 naar 32.

20 (39) VANAVOND (UIT M’N BOL)- Kris Kross Amsterdam, Donnie & Tino Martin

In 1993 scoorde André Hazes met Uit M’n Bol zijn 27e Top 40-hit. Een groot succes werd dat trouwens niet, want meer dan twee weken op nummer 36 zat er toen niet in. Dat is nu wel heel anders met de versie die Kris Kross Amsterdam, Donnie en Tino Martin hebben afgeleverd. Het nummer was te horen in de vijfde aflevering van het tv-programma Hazes Is De Basis. Daarin kregen nummers van André Hazes een nieuwe en eigentijdse bewerking. Vanavond (Uit M’n Bol) is de snelste stijger van heel 2022 tot nu toe en gaat deze week 19 plekken omhoog naar nummer 20.

2 (--) AS IT WAS- Harry Styles

Honderd Keer van Suzan en Freek klimt deze week een plekje naar nummer 3 en dat is hun vierde top 3-hit. De Alarmschijf van afgelopen week, As It Was van Harry Styles, dendert de lijst in –als hoogste nieuwe– op nummer 2. Die tweede plek is ook meteen bijzonder, want van alle ruim 14.500 binnenkomers in de geschiedenis van de Top 40 is dit pas de 12e die op nummer 2 weet binnen te komen. De helft van die binnenkomers wist later trouwens op nummer 1 te komen. As It Was is de eerste single van het derde studioalbum van Styles, Harry’s House, dat op 20 mei moet verschijnen. De 28-jarige zanger stond één keer eerder in de top 10 – Watermelon Sugar kwam in de zomer van 2020 ook een weekje op nummer 2.

1 ( 1) HALLO- Antoon

Voor Antoon is het opnieuw een topweek. Hotelschool klimt met tien plaatsen naar nummer 18 en Vluchtstrook blijft zitten op nummer 10. Daarbij heeft hij de eerste plek van de lijst nog steeds stevig in handen en dat betekent dat er voor de 15e achtereenvolgende week een Nederlandse track op 1 staat. Na 8 weken Meau en 3 weken Tiësto is het nu dus Antoon die met Hallo voor de vierde week de populairste hit van ons land heeft.

