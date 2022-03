Antoinette (48) gaat daten in Lang leve de liefde en neemt een levensgrote Gerard Joling mee

De Joling-pop, gestoken in zijn Toppers-tenue, staat normaal gesproken op de slaapkamer van de Tilburgse. Ze is groot fan, vertelde ze aan haar date André, die er een beetje ongemakkelijk van moet lachen. Ze heeft een tattoo van Jolings gezicht op haar been laten zetten, en op haar bovenarm prijken een Geer-logo en zijn handtekening. ,,Die handtekening had hij gezet met pen. Ik ben meteen naar de tatoeëerder gegaan: Hup, erop zetten. Vereeuwigen.”



Natuursteenbewerker André reageerde niet heel uitgesproken op Antoinettes voorliefde voor de Ticket to the tropics-zanger. ,,Leuk, ik zie hem regelmatig op tv”, zei hij eerst. Nadat zijn date de afbeelding op haar been had laten zien, zei hij: ,,Oké, je bent echt fan... mooi.”