Anouk wil ‘die shit fixen’ en Arie Boomsma kan niet stoppen met lachen

Film by the Sea breidt uit met dri­ve-in-zaal inclusief snackbags

8:30 Film by the Sea Vlissingen vergroot tijdens de komende editie haar zaalcapaciteit door een extra zaal te creëren in de Machinefabriek op het Scheldekwartier in Vlissingen. De zaal heeft geen stoelen, maar biedt plek aan zo’n vijftig vaste auto’s die in de hal staan.