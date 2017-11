Anouk valt uit tegen Miss Montreal en Jochem heeft heimwee naar 'oude' Sint

Anouk laat weer van zich horen

Anouk en Miss Montreal (Sanne Hans) krijgen het vanavond in The Voice of Holland aan de stok over een auditie in het populaire RTL4-programma. Sanne vindt de kandidaat 'wel goed', maar Anouk heeft een andere mening. ,,Heb je een klein tiaatje ofzo?''

Vanavond een nieuwe aflevering van The Voice! 🔥Benieuwd wie er aan mijn team wordt bijgevoegd? Kijk dan vanaf 20:30! Het shirt en de oorbellen die Ik tijdens de blind auditions draag, wordt vanaf vanavond geveild voor een goed doel, check it out: http://www.anoukveiling.com #linkinbio. 💕@missmontreal_ Een foto die is geplaatst door anouk (@anouk) op 17 Nov 2017 om 0:42 PST

Jochem en de Sint

Jochem van Gelder blikt met weemoed terug op het moment dat hij op de gevoelige plaat met Sinterklaas en zijn knecht Hoofdpiet werd vastgelegd. ,,Ik denk terug aan de tijd dat we dit mooiste kinderfeest nog ongecompliceerd konden vieren'', aldus de voormalig Praatjesmakers-presentator.

Morgen komt hij weer naar ons land, #Sinterklaas. Met veel vreugde en een beetje weemoed denk ik terug aan de tijd dat we dit mooiste kinderfeest nog ongecompliceerd konden vieren. ☺️ Een foto die is geplaatst door Jochem van Gelder (@jochemvang) op 17 Nov 2017 om 9:23 PST

Wendy stuurt een opsteker

Volgens Wendy van Dijk is er altijd licht aan het einde van de tunnel. Dat gegeven verwerkte ze in een ultrakort liedje, waarbij ze samen met collega Fockeline Ouwerkerk ook een dansje bedacht. Volgens een instagramgebruiker kan Wendy beter The Voice presenteren, dan het zelf proberen.

Even een opsteker voor iedereen! Een foto die is geplaatst door Wendy van Dijk (@wendyvandijk3) op 17 Nov 2017 om 6:59 PST

Heidi in Californische droom

Wat doe je als je alleen bent op een Californisch strandje? Het Duitse topmodel Heidi Klum bedacht zich geen seconde en sprong poedelnaakt de zee in. Daarna trakteerde ze haar ruim 4 miljoen volgers vanaf haar blauwe handdoek op een blootkiekje.

CALIFORNIA DREAMING 🌞🌴❤️🌈😻🦋 Een foto die is geplaatst door Heidi Klum (@heidiklum) op 16 Nov 2017 om 14:42 PST

Nicolette is trots

Weer een mijlpaal voor een van de dochters van Nicolette van Dam: Lola heeft haar eerste rapport in ontvangst genomen. De blondine is door het dolle heen en deelt een kiekje van het meisje met het rapport in haar handen. ,,Hele trotse mama, mijn meisje!"

Aaaah! Lola’s eerste rapport! Hele trotse mama ❤️ #mygirl Een foto die is geplaatst door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) op 17 Nov 2017 om 0:18 PST

Miljuschka gaat voor glitters

,,Less bitter, more glitter", schrijft Miljuschka Witzenhausen vandaag bij een kiekje. De brunette is speciaal voor Beau Monde gehuld in een zilveren jurk met glitters. Om haar outfit af te maken draagt ze een roze jas van nepbont. Haar mannelijke volgers zwijmelen weg bij de foto.

Less bitter more glitter✨Behalve als we het over grapefruit, bier en witlof hebben natuurlijk #glitter #bitter #withlove #fakefur 📸 by @dario_misja 4 @beaumonde.nl Een foto die is geplaatst door Miljuschka (@miljuschkaw) op 17 Nov 2017 om 0:09 PST

Fred en zijn vrouwen

Fred van Leer vindt het fantastisch om tijd door te brengen in vrouwelijk gezelschap. De Rotterdamse stylist is vandaag te gast bij Koffietijd. Een kiekje met presentatrices Quinty Trustfull en Loretta Schrijver mocht dan ook niet uitblijven. ,,Altijd feest als ik bij deze heerlijke vrouwen ben!"

Altijd feest als ik bij deze heerlijke vrouwen ben ! ❤️❤️❤️ @koffietijd.5uurlive @qtrustfull @loretta.schrijver Een foto die is geplaatst door Fred van Leer (@fredvanleer) op 17 Nov 2017 om 2:25 PST

Nicolette geniet volop

Nicolette Kluijver geniet van haar vrije dag. De blondine is op pad met haar twee dochters, Ana-Sofia en Isabella. De meiden poseren bij een kunstwerk en houden gelukzalig hun armen in de lucht. ,,Gewoon een perfecte dag", vindt Nicolette.

🙌🏻🦋🍃🍁🍄#justaperfectday Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 17 Nov 2017 om 3:54 PST

Monique traint zich suf

Wie mooi wil zijn, moet hard trainen. Dat heeft Monique Westenberg ook ondervonden. De vriendin van André Hazes is de sportschool ingedoken en werd daar geconfronteerd met loodzware gewichten. Haar fans zijn vol lof: 'Jeetje, wat goed bezig!' luiden de reacties.