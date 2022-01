Anouk stopt als coach bij The Voice of Holland: ‘Het is een corrupte bende’

Anouk houdt het voor gezien als coach bij The Voice of Holland . Dat laat de zangeres vandaag weten via Instagram. Aanleiding om te stoppen zijn de aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. ,,Na een aantal statements te hebben gezien van Jeroen Rietbergen, en ook na een paar telefoontjes die ik heb gepleegd met bepaalde mensen, weet ik wel genoeg”, aldus Anouk.

In een video die de zangeres vandaag op Instagram plaatst, vertelt ze bewust nog niets te hebben gezegd over de aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik aan het adres van meerdere personen binnen The Voice of Holland. ,,Ik wilde eigenlijk de aflevering van BOOS afwachten, aankomende donderdag. Maar na een aantal statements te hebben gezien, van onder andere Jeroen Rietbergen, en ook na een aantal telefoontjes die ik heb gepleegd met bepaalde mensen, weet ik wel genoeg.”

Daarom heeft Anouk besloten te vertrekken bij het zangprogramma. ,,Het is gewoon een corrupte bende. Ik wil niet werken op een plek waar jarenlang een aantal mannen misbruik heeft gemaakt van hun positie en waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet. Dan heb je een structureel probleem. Dat is niet waar ik zit. Daar wil ik geen onderdeel van zijn”, legt ze uit.

De 46-jarige Haagse sluit haar video af met de boodschap ‘niet meer terug te komen bij The Voice of Holland’. ,,Dat was het.”

Samenwerking

Eerder vandaag liet T-mobile al weten de samenwerking met het programma per direct stop te zetten. ‘Wij hebben besloten op basis van alle berichtgeving van de afgelopen 24 uur het sponsorschap van het huidige The Voice Of Holland per direct stop te zetten. We keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af en nemen hier als bedrijf nadrukkelijk afstand van. Nogmaals ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen’, aldus een woordvoerder van het telecombedrijf.



Supermarktketen Lidl, dat eveneens prominent in beeld komt, liet in een verklaring weten: ,,,Wij zijn vandaag geïnformeerd dat het programma is opgeschort. Wij wachten verdere informatie cq onderzoek af.”

Niet uitzenden

RTL en producent ITV maakten gisteren bekend The Voice of Holland voorlopig niet uit te zenden. De zender meldde dat er aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik zijn binnengekomen en wil tot de bodem uitzoeken wat er precies speelt. Bandleider Jeroen Rietbergen bekende zijn betrokkenheid en liet weten per direct op te stappen.



Coach Ali B. wordt ook beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag; er ligt momenteel een aangifte tegen hem. In een statement op Instagram ontkende de rapper de beschuldigingen aan zijn adres.



Naast Rietbergen en Ali B., zouden er nog meer personen beschuldigd worden. Meer dan veertig vermeende slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland hebben zich verenigd in een WhatsAppgroep, zo liet RTL Boulevard gisteren weten.

