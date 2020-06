Anouk met spoed naar ziekenhuis na allergische reactie

De Haagse rockchick besloot vanochtend eens een ‘green powder’ drankje te nuttigen om gezond te doen. Dat liep echter minder goed af dan ze had voorzien: het brouwsel bevatte ingrediënten waar Anouk niet tegen kon, waardoor ze na twintig minuten kampte met allergische klachten. Ze werd daarom met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Inmiddels gaat het weer beter met Anouk, zo laat ze weten op Instagram bij een foto waarop te zien is dat ze aan een infuus ligt. ‘Na de adrenalineshot en medicatie zie ik er gelukkig weer normaal uit’.



Gisteravond was Anouk nog te zien in The Voice Kids. Ze was niet aanwezig in de studio, maar koos ervoor om de show via een videoverbinding bij te wonen. Het negende seizoen werd gewonnen door de 15-jarige Dax.