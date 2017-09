Anouk krijgt de man die haar blonde del noemde muisstil

Brusselmans legde presentator Lieven Van Gils uit dat Anouk de 96ste beroemde naam was die hij in een column beschreef. Plots kwam de Nobody's Wife-zangeres de studio inlopen, waarna ze de columnist een kus op de wang gaf. ,,Oh mijn god'', reageerde hij verschrikt onder luid applaus van het publiek. ,,Ik word een beetje rood. Dit is echt een totale verrassing.''



Van Gils kalmeerde zijn tafelgast door te melden dat Anouk geen knokploeg had meegenomen. De blondine reageerde gevat: ,,Nee hoor, dat kan ik heel goed zelf af.'' Daarna kreeg Brusselmans een serenade. ,,Ik weet dat je niet van mijn stem houdt, maar ik ga toch voor je zingen.''