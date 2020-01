Anouk en VanVelzen treden met straatmuzikanten op voor het Rode Kruis

Geen vrouwelij­ke headliners op Coachella

8:50 Rage Against The Machine, Travis Scott en Frank Ocean staan als headliners op het affiche van Coachella. De organisatie van prestigieuze festival in de Verenigde Staten heeft vandaag de complete line-up bekendgemaakt. Opvallend is dat er dit jaar, net als in 2016, geen vrouwelijke headliners zijn.