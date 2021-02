Anonieme BN’er (94) zoekt ‘leeftijdsloze’ vrouw: al tiental reacties op contactadvertentie

Een hoogbejaarde BN’er uit ‘t Gooi hoopt via een contactadvertentie in landelijke kranten een ‘pittige, flamboyante en intelligente’ vrouw te vinden ‘die er goed uitziet’. De man is ondanks zijn 94 lentes nog ‘heel jong en krachtig’, luidt het. Grote vraag: wie is deze voormalige ceo, bestuurder en commissaris.

Pier Ebbinge van het gelijknamige relatiebureau dat de contactadvertentie plaatste, moet lachen als we hem bellen in een poging in contact te komen met de BN’er op leeftijd of iets meer over hem te weten zien te komen. ,,Ik waardeer uw belangstelling en de man is het ook zeker waard maar u zult begrijpen dat ik niet op uw verzoek kan ingaan’’, zegt de relatiebemiddelaar (82). Zijn bureau voor het vinden van ‘high end partners’ heeft betrouwbaarheid en discretie hoog in het vaandel.

Ebbinge vindt het ‘geweldig’ dat de hoogbejaarde weduwnaar een nieuwe levenspartner zoekt. ,,Hij is mijn oudste opdrachtgever ooit maar zit nog vol levenskracht. Ik vind het erg verstandig van hem dat hij op zijn leeftijd een vrouw zoekt. Vroeger ging je dood op je 70ste, maar mensen worden steeds ouder en blijven ook steeds langer gezond. Deze man ziet er nog super uit en in zijn kop is hij ook in orde. Hij verwacht nog minstens tien jaar van het leven te kunnen genieten.’’

Drie zoons

De relatiebemiddelaar is naar eigen zeggen niet de enige die het onverstandig zou vinden als opdrachtgevers zoals deze hun laatste jaren alleen slijten. ,,Deze man heeft drie zoons van wie de jongste 60 jaar is en zij vinden het ook geweldig dat hij een nieuwe partner zoekt. Corona helpt daar een handje bij want als je alleen bent dan duren de dagen heel lang in deze tijd van contactbeperkingen.’’

Dat een BN’er en gewezen ceo, bestuurder en commissaris een relatiebureau inschakelt voor het vinden van een nieuwe levenspartner, is volgens hem minder vreemd dan het op het eerste gezicht misschien lijkt. ,,Mensen zoals deze man hebben weliswaar een groot netwerk maar bijzondere mensen willen een bijzondere partner. Die kom je niet tegen in je eigen kringetje omdat je ze niet herkent, is mijn ervaring in de elf jaar dat ik dit doe.’’

Ebbinge heeft met elke opdrachtgever die zich bij hem meldt een interview van 2,5 tot 3 uur. ,,Dan weet ik wat ik weten moet’’, zegt hij. In de door hem opgestelde contactadvertentie prijst hij de 94-jarige BN’er onder meer aan als ‘een heerlijk mens om mee te leven’ en ‘een sprankelend verteller’ die ‘goudeerlijk en open’ is. Iemand die van lezen, wandelen, golf én muziek houdt: van Bach tot Queen maar ook opera en dans. Een open, rationeel, emotioneel en empathisch mens. ,,Het is écht een interessante man die zo bekend is in Nederland dat hij op dit vlak anoniem wenst te blijven.’’

De contactadvertentie voor de ‘gevierde BN’er in zijn epoque’ verscheen zaterdag in de Volkskrant en een week eerder in NRC. Aan de vooravond van Valentijnsdag op zondag 14 februari. Een goede timing, blijkt. De advertentie leverde al een tiental reacties op, zegt de ‘beroepskoppelaar’. Hij selecteerde drie vrouwen op basis van de door hen ingevulde vragenlijst. ,,Deze drie lijken mij serieuze en potentiële partners. Ik nodig hen uit voor een interview van twee tot drie uur. Daarna geef ik een advies aan mijn opdrachtgever en is de keus aan hem’’, zegt Ebbinge.

Vier maanden

Dat verloopt volgens hem normaliter vrij snel maar daarmee is de klus nog niet geklaard, zegt de relatiebemiddelaar. ,,de procedure is pas beëindigd als ze vier maanden na de introductie nog samen zijn.’’ De door de BN’er gezochte partner is onder andere ‘leeftijdsloos, vol liefde en energie’, ‘karaktervol, pittig en flamboyant’ en komt uit 't Gooi en omgeving.

Volledig scherm De tekst uit de contactadvertentie. © Pierebbingerelationship.nl