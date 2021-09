Anne-Mieke Ruyten terug naar roots voor hoofdrol Dagboek van een herdershond

Heeft het verhaal van Dagboek van een herdershond de tand des tijds doorstaan? Vroeger, tussen 1978 en 1980, bleef Nederland massaal thuis voor de serie over een klein dorp in Limburg tijdens de opkomst van de steenkolenmijnen. Tegenwoordig oogt de bejubelde serie - afgaand op beelden op YouTube -ouderwets en traag, maar dat zullen de makers van de nieuwe musical - gebaseerd op de serie - niet nadoen. Dagboek van een herdershond, volgend jaar te zien in het MECC in Maastricht, wordt juist een spektakelmusical, laat producent Albert Verlinde weten. Hij strikte de van SamSam en Kinderen geen Bezwaar bekende actrice Anne-Mieke Ruyten voor een van de hoofdrollen. ,,Ik ben meteen weer stukken uit de serie gaan kijken’’, vertelt Ruyten (61) vanuit Vlaanderen, waar ze tegenwoordig woont. ,,Zo’n serie is natuurlijk veel trager dan we nu gewend zijn, maar het verhaal van een dorpsgemeenschap die overhoop wordt gegooid door de komst van buitenstaanders, is een universeel en tijdloos gegeven. Dat verhaal kun je ook nu heel goed vertellen.”