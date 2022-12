Anne Hathaway: ‘Ik geloof dat de mensheid een soort is die zichzelf bouwt op liefde’

Met video Trailer van vijfde Indiana Jo­nes-film met digitaal jongere Harrison Ford verschenen

Het duurt nog even tot Indiana Jones and the Dial of Destiny op het witte doek verschijnt, maar om fans van de populaire filmreeks toch enigszins te verblijden is de trailer vannacht online verschenen. In het vijfde deel is Harrison Ford (80) digitaal jonger gemaakt, zo werd onlangs bekend.

