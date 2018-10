Anna klaar voor nieuw avontuur, de 'sproetenkop' van Art

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Het is een emotionele dag voor Gordon. Acht jaar geleden kwam zijn moeder te overleden en het gemis is nog iedere dag groot. 'Voor altijd in mijn hart. Mama, ik hou van je!', schrijft hij bij een foto waarop hij haar een kus geeft.

Vandaag al weer 8 jaar niet meer in ons midden maar voor altijd in mijn hart. Mama ik hou van je! ❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 10 Oct 2018 om 23:49 PDT

Arie Boomsma wilde op jonge leeftijd graag het kapsel van Ivan Drago, uit Rocky IV. Helaas pakte dat niet zo goed uit, blikt de presentator terug. Zijn moeder besloot voortaan zelf weer zijn haren te knippen.

ik gaf de kapper een plaatje van Ivan Drago, uit Rocky IV. De weken daarna ging ik als wandelende wc borstel door het leven. Mijn moeder besloot voortaan maar weer zelf mijn haren te knippen. #tbt Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 10 Oct 2018 om 23:00 PDT

Geef Muck een piano en hij maakt er wat van. Het zoontje van Jaap Reesema en Kim Kötter geeft een vrolijk showtje weg door het nummer Alle eendjes zwemmen in het water te vertolken.

Alle eendjes zwemmen in het water... @muckenyoup 2 jaar en 5 maanden smelt..... 😍😍 🎹🎤 Een foto die is geplaatst door null (@jakereesemusic) op 10 Oct 2018 om 23:55 PDT

Feest in huize Smulders! Het koppel is vandaag zestien jaar samen en zelfs Edwin was dat niet vergeten. 'Vanmorgen toen ik wakker werd en @edwinsmulders een dikke kus gaf en zei gefeliciteerd schatje, zei hij... knap hè van mij!'

Glimlach op mijn gezicht bij deze foto! 16 jaar verkering vandaag! Vanmorgen toen ik wakker werd en @edwinsmulders een dikke kus gaf en zei gefeliciteerd schatje, zei hij... knap hè van mij! 😂😂😂 Hou van jou! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@anoukmsmulders) op 11 Oct 2018 om 0:59 PDT

Fred van Leer is vaak te vinden in de sportschool, maar de stylist zou toch ook graag iets anders willen proberen. Een iets minder gezondere variant, bijvoorbeeld. 'Bitterbal lijkt me leuk', grapt hij.

Dussss 🤪 @valerievandermeer Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 11 Oct 2018 om 1:02 PDT

'Sproetenkop', schrijft Art Rooijakkers bij een portretfoto van zichzelf. Zijn volgers vinden het een leuk kiekje. 'Fijn wakker worden zo!', schrijft iemand.

Sproetenkop (Foto: @mettinajagermakeupartist) Een foto die is geplaatst door null (@deechteartrooijakkers) op 10 Oct 2018 om 22:40 PDT

Samantha Steenwijk gaat terug de tijd in. De Haagse zangeres deelt een foto van twintig jaar geleden, waar ze voor het eerst op de bühne stond. 'En 20 kilo geleden, wat een giller', luidt het bijschrift.

Throwback Thursday😎 20 jaar én 20 kilo geleden.... Wat een giller! De eerste noten op de bühne 🎤 #Musical #Groep8 #ZusterZuurpruim #NooitTeOudOmTeLeren Een foto die is geplaatst door null (@samanthasteenwijk) op 11 Oct 2018 om 1:49 PDT

Vroege vogel, die Sonja Silva! Zelf was ze niet zo blij met het tijdstip (lees: 04.55 uur). 'Waarom?! Kan niet meer slapen, stom', schrijft ze bij een foto waarop ze opmerkelijk genoeg wel al make-up op heeft.

Pfffffffffffffffff #wakker #04:55 #waarom #kannietmeerslapen #stom Een foto die is geplaatst door null (@sonjasilva) op 10 Oct 2018 om 20:51 PDT

Anna Nooshin is klaar voor een nieuw avontuur, zo laat ze weten op Instagram. De mediapersoonlijkheid laat niet los om wat het precies gaat, maar fans wensen haar veel succes.