Anna is lekker met de meiden en Nick baalt van hangjongeren

Lil' Kleine gaf 40.000 euro uit in modezaak omdat personeel hem wegkeek

14:36 Rapper en The Voice-coach Lil' Kleine heeft ooit 40.000 euro uitgegeven in een exclusieve Parijse modezaak omdat hij niet kon verkroppen dat het personeel hem wegkeek en niet serieus nam. Als protest kocht hij extra veel spullen. ,,[Want] daar ga ik heel slecht op’’, zegt hij vandaag in Het Parool.