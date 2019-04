Anna Drijver mag eindelijk patat eten en Freek past niet in oldtimertje

Een foto die is geplaatst door null (@jochemmyjer) op 25 Apr 2019 om 1:17 PDT

Een foto die is geplaatst door null (@annadrijver) op 24 Apr 2019 om 22:37 PDT

Een foto die is geplaatst door null (@elise_is_here) op 25 Apr 2019 om 1:51 PDT

Froukje de Both geeft toe dat ze ooit als Dolly Dot haar natte droom leefde.

Een foto die is geplaatst door null (@froukjedeboth) op 25 Apr 2019 om 2:20 PDT

Georgina Verbaan is dolblij dat haar pony, die ze zichzelf in augustus liet aanmeten, ein-de-lijk achter haar oren blijft plakken.

Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 25 Apr 2019 om 2:21 PDT

Nikkie Plessen (vandaag in streepjes) showt haar nieuwste wachthouding.

Een foto die is geplaatst door null (@nikkie_official) op 25 Apr 2019 om 2:37 PDT

Freek Vonk is in de waan dat hij in dit piepkleine Italiaanse Fiatje past.