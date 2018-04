Anita Witzier wil meer openheid over de overgang bij vrouwen

Anita Witzier (56) wil meer openheid over de overgang bij vrouwen. De presentatrice vindt dat er nog altijd veel te weinig over wordt gepraat en roept vrouwen tijdens de Week van Overgang, die vandaag begint, op om er meer met elkaar over te praten.

,,Een griepje kun je uitzitten, maar de overgang kan tien jaar duren", zegt ze in De Telegraaf. ,,We kunnen niet steeds maar onze kop in het zand steken. Daarvoor moeten vrouwen ook de hand in eigen boezem steken, al hangt die misschien iets lager dan 20 jaar geleden. Val elkaar niet af, maar praat erover."

Anita had zelf veel last van de overgang. ,,Ik vergat alles, sliep bijna niet meer en was buitengewoon verdrietig." Ze vervolgt: ,,Ik wil het geen depressie noemen, maar voelde me zo ontzettend rot dat ik het liefst de hele dag in bed wilde blijven. Dat kon natuurlijk niet, want ik moest gewoon werken en had ook nog twee kinderen thuis." Ze startte met hormoontherapie en inmiddels gaat stukken beter. ,,Ik slaap weer goed, heb veel meer energie, voel me weer vrolijk. Kortom: Ik kan weer leven."