Anita Witzier niet direct enthousiast over Nieuwe Boeren: ‘Mensen hakten op elkaar in’

Update Familie Pos duikt op in Steenrijk Straatarm: ‘Kom maar op met die creditcard, zou ik zeggen’

14 januari De een handelt in Zuid-Amerikaanse wijnen en woont in een villa in Friesland. De ander heeft financiële problemen door echtscheiding en ziekte. Een wereld van verschil. Gisteravond, onder het oog van ruim 800.000 kijkers, ruilde in het tv-programma Steenrijk, straatarm de familie Pos, met een goedlopend wijnimperium, met de familie van Wees, die van een krap budget moet rondkomen.