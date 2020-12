Animatieserie Winx Club krijgt een live-action remake op Netflix

Podcast Dit zijn jullie favoriete kerstfilms

11 december In deze speciale kerstaflevering van de podcast Bingewatchers hebben Kevin Goes en Charlene Heezen het voor deze ene keer niet over series, maar over kerstfilms. En daarvoor hebben ze de hulp van de luisteraars ingeroepen, want wat zijn de favoriete kerstfilms van de luisteraars van deze podcast?