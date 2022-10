Animatie Knor genomineerd voor belangrijkste Europese filmprijs

Sri Lankaanse schrijver Shehan Karunati­laka wint prestigieu­ze Britse Booker Prize

De Sri Lankaanse schrijver Shehan Karunatilaka is de winnaar van de Britse Booker Prize met zijn roman ‘The Seven Moons of Maali Almeida’. Het boek is satirische roman met de burgeroorlog in zijn geboorteland Sri Lanka als achtergrond.

18 oktober