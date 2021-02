Angelina Jolie: ‘Scheiding aangevraagd voor het welzijn van mijn gezin’

Angelina Jolie (45) heeft haar privéleven na haar breuk met Brad Pitt (57) in 2016 bewust uit de schijnwerpers gehouden, maar in een interview met de Britse Vogue onthult de actrice nu dat de afgelopen jaren bijzonder zwaar waren voor haar én haar kinderen.

Angelina Jolie en Brad Pitt gingen vijf jaar geleden uit elkaar en in de jaren die volgden, had de actrice het erg moeilijk met de gevolgen van hun scheiding. Ook haar zes kinderen Maddox (19), Pax (17), Zahara (15), Shiloh (14) en de 12-jarige tweeling Vivienne en Knox hebben het de afgelopen jaren erg moeilijk gehad.

Toen tijdens het interview aan de actrice gevraagd werd of ze gelukkig was op dit moment in haar leven, gaf ze eerlijk toe dat ze het niet zeker wist. ,,Ik weet het niet. Mijn focus ligt op het weer helen van mijn gezin en ik heb het gevoel dat alles weer stilaan op zijn plaats valt”, klinkt het.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Angelina Jolie en vijf van haar kinderen. © Brunopress

En ook al twijfelt de 45-jarige Angelina momenteel over haar geluk: ze kijkt wel al uit naar 50ste verjaardag. ,,Ik voel dat dat mijn moment gaat worden”, aldus Angelina. Al denken de kinderen van de actrice daar lichtjes anders over. Toen hun moeder onlangs op een trampoline kroop, vroegen ze haar of dat wel een verstandige beslissing was. ,,Op een gegeven moment was ik nog een actieheld en nu denken mijn kinderen dat ik mij ga bezeren op een trampoline”, lacht de actrice in haar gesprek met de Britse Vogue.

Grootste drijfveer

Angelina omschrijft haar kinderen dan weer wél als veerkrachtig. In een eerder interview onthulde Jolie al dat haar kroost haar voornaamste prioriteit was. Ze waren voor haar de grootste drijfveer om de scheiding met Brad Pitt aan te vragen. ,,Ik heb de scheiding aangevraagd voor het welzijn van mijn gezin. Het was de juiste keuze”, gaat Jolie verder.



Ondanks uiteenlopende geruchten in de Amerikaanse media, weten haar kinderen perfect hoe de vork in de steel zit en wat er precies tussen haar en Pitt gebeurd is. ,,Sommigen hebben misbruik gemaakt van mijn stilte en laten leugens aan mijn kinderen zien in de media.” Zelf doet ze er dan ook alles aan om haar kinderen de waarheid bij te brengen.