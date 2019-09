Angela Groothuizen trouwde Martijn Krabbé en zijn Deborah

Het dolverliefde koppel blikt met veel blijdschap terug op de feestelijkheden, vertellen ze in RTL Boulevard. ,,Dit is wat het moet zijn. Zo hoort het om samen te zijn. Dat alles klopt en dat je elkaar zo goed begrijpt. Dat je elkaar uitdaagt en tegelijk elkaar het gevoel geeft dat je veilig bent’’, zegt Martijn. Hij vond het jawoord geven aan Deborah ‘niet een grote stap’. ,,We voelen ons al heel lang verbonden met elkaar. Dit was een bezegeling daarvan en dat was heel fijn, maar wij hadden dit al met elkaar. We zijn eigenlijk al heel lang getrouwd. Er verandert niet zo heel veel.’’