Angela Groothuizen baalt van verraden Gerard Joling

Het betrof een aantal iconische plaatjes, met de vier juryleden op plekken en in poses van bekende beelden uit de popgeschiedenis, zoals de albumcover Abbey Road van The Beatles. Angela pakte per ongeluk de foto’s met Gerard er al op. ,,Het bleek om twee mailtjes te gaan: een met foto’s zonder Gerard en een met foto’s waarop hij is te zien. Ik had die eerste mail niet eens gezien”, verklaart de RTL-ster.



Missertje, maar volgens Angela betekende dat niet direct een faliekant mislukte campagne. ,,Ik hoorde dat Gerard me had uitgemaakt voor drugsverslaafde”, lacht ze. ,,Uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd dat iedereen erover schreef. Ik had het verpest en nu hadden we lekker veel publiciteit.”